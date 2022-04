Règlements de comptes à Kensington. Une enquête de Sparks & Bainbridge

Quand les affaires du Bureau deviennent des affaires de famille ! Londres, août 1946. Le Bureau du Mariage idéal est en pleine expansion, les affaires tournent à plein pour Iris Sparks et Gwendolyn Bainbridge. Jusqu'à ce que le beau-père de cette dernière ne revienne plus tôt que prévu d'un voyage d'affaires en Afrique et décide d'envoyer le jeune fils de Gwen dans un pensionnat loin de la capitale. Puis, les catastrophes s'enchaînent : un client de l'agence s'intéresse un peu trop aux affaires de la famille Bainbrige. Puis un meurtre. Et un double kidnapping... C'en est trop : Iris appelle à l'aide son ami gangster, des vies sont désormais en jeu...