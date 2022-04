Légendes et messages des pierres thérapeutiques

Grâce aux antiques croyances et légendes, revenez aux origines de la lithothérapie avant de découvrir ses multiples bienfaits. Comment favoriser la protection, la sérénité et l'harmonie grâce aux pierres ? Quels minéraux permettent d'apaiser le corps et l'esprit ? Vous pourrez vous appuyer sur les nombreux conseils délivrés dans ce livre pour mieux utiliser vos pierres au quotidien : comment les choisir, les purifier, les recharger et les programmer. Et pour aller plus loin, chaque jour, tirez l'une des 24 cartes détachables pour vous accompagner tout au long de la journée : laissez les légendes s'infuser dans votre quotidien et suivez le rituel, en lien avec la pierre, approprié à vos besoins du moment.