Mémoires de deux jeunes mariées. Suivi du parcours «Raison et sentiments»

Le roman de Balzac au programme de 1re technologique, suivi du parcours littéraire " Raison et sentiments " . Dans une édition spécialement conçue pour la préparation au nouveau bac de français. Le roman Dans la France du début du XIXe siècle, Renée et Louise, deux amies sorties du même couvent, vont connaître des destins opposés. Louise, en quête de l'amour-passion, épouse un noble espagnol, puis se consume d'amour pour un poète ; Renée accepte un mariage de raison et s'épanouit dans son rôle de mère. Evoquant la condition des femmes de l'époque, leur correspondance confronte deux choix de vie, motivés par la même aspiration profonde au bonheur. Le parcours " Raison et sentiments " 10 extraits de roman, qui mettent en scène des personnages pris dans un conflit entre raison et sentiments. Le dossier Toutes les ressources utiles au lycéen pour étudier l'oeuvre dans le cadre des nouveaux programmes : - un avant-texte pour situer l'oeuvre dans son contexte - au fil du texte, un guide de lecture des extraits clés - après le texte : - des fiches de synthèse sur l'oeuvre et le parcours - des sujets guidés pour l'écrit et l'oral du bac français - des propositions de lecture cursive - un mémento sur les notions de grammaire et les méthodes du bac Des prolongements artistiques et culturels Sur le thème du couple amoureux, des oeuvres visuelles, de la Renaissance à nos jours, et des outils pour les analyser. Et un guide pédagogique sur (Lien -> http : //www. editions-hatier. fr/) En accès gratuit, réservé aux enseignants, il inclut tous les corrigés : des questionnaires au fil du texte, des sujets de bac et des lectures d'images.