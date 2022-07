LivresJeunesseCNL – Ca y est, les vacances sont bel et bien finies, c'est le moment de rentrer à la maison. Mais comme dit Papa dans la voiture : « Il ne faut pas se laisser abattre ! » Ce retour d'abord douloureux ne peut-il pas se transformer en un moment de partage ? Et si l'on faisait un petit détour ? Et si les vacances pouvaient être un peu prolongées ?