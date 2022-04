Agatha Raisin enquête Tome 1 : La quiche fatale

"Un véritable trésor national ! " The Times Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux délices d'une retraite anticipée dans un paisible village des Costwolds, où elle ne tarde pas à s'ennuyer ferme. Afficher ses talents de cordon-bleu au concours de cuisine de la paroisse devrait forcément la rendre populaire. Mais à la première bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit révéler l'amère vérité : elle a acheté la quiche fatale chez un traiteur. Pour se disculper, une seule solution : mettre la main à la pâte et démasquer elle-même l'assassin. Agatha Raisin, c'est une Miss Marple d'aujourd'hui. Une quinqua qui n'a pas froid aux yeux, fume comme un pompier et boit sec. Sans scrupule, pugnace, à la fois exaspérante et attendrissante, elle vous fera mourir de rire ! "Une héroïne haute en couleur au caractère de cochon pour qui on craque dès le premier chapitre". Le Parisien "Si vous aimez la futée Miss Marple d'Agatha Christie, vous ne résisterez pas à Agatha Raisin, une quinqua qui n'a peur de rien. [... ] Cette série est une gourmandise". Version Femina