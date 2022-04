Manon Lescaut. Edition 2022-2023

Une édition spécialement conçue pour le Bac Français, voies générale et technologique, pour l'objet d'étude "Le roman et le récit", dans le cadre du parcours "Personnages en marge, plaisirs du romanesque" Ce roman de la passion amoureuse met en scène les aventures romanesques de deux héros en marge, le chevalier Des Grieux et Manon. L'abbé Prévost, à travers le jeu des sentiments, confronte ses personnages à leur destin, analyse les contradictions entre amour et morale et livre un récit brillant et passionnant. Le roman intégral de l'abbé Prévost est présenté ici dans une édition pédagogique spécialement conçue pour le nouveau Bac Français, recommandé pour les classes de 1re des voies générale et technologique. Dans le cadre de l'objet d'étude "Le roman et le récit", cette édition spéciale Bac français propose une étude complète du roman, des éléments d'histoire des arts et de contextualisation, et le parcours "Personnages en marge, plaisirs du romanesque".