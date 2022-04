Hypersensible et heureux. Votre extrême sensibilité est une force !

Grâce à ce livre, apprenez à faire face aux sentiments intenses et découvrez comment utiliser votre sensibilité, votre empathie et votre intelligence émotionnelle pour mener une vie pleine de sens et enrichissante. Hypersensible et heureux vous aidera également à trouver de nouvelles façons d'analyser votre passé, à vous épanouir dans votre vie actuelle, et à vous projeter dans un avenir excitant. Loin d'être un défaut, l'hypersensibilité est un don extraordinaire et une force ! Intuition, créativité, bienveillance... sont les atouts des hypersensibles. A votre tour de les développer et de les exploiter pour : - Déposer un bagage émotionnel trop lourd, - Vivre intensément les événements, - Mieux affronter les situations sociales et familiales difficiles, - Développer une véritable résilience, - Libérer votre potentiel unique. Au coeur de chaque hypersensible se cache une personne pleine de ressources, il est temps de la laisser s'exprimer !