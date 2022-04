Un moment pour moi. 40 petites activités pour décompresser

Vous trouverez dans ce Livre : 38 exercices courts et faciles à appliquer pour apprendre à voler du temps pour soi et retrouver un peu de calme n'importe où et n'importe quand.Un livre qui regorge d'inspirations et de soutien pour les lecteurs avec un objectif en tête : l'aider à se faire passer en premier, au moins de temps en temps.La vie moderne peut être écrasante, c'est pourquoi Un moment pour moi répond au besoin de prendre du temps dans une journée pour souffler, décompresser et se détendre. Les plus de ce LivreUn livre assez petit pour le transporter partout et ne jamais oublier de prendre un moment pour soi.Développé en partenariat avec une association spécialisée dans la santé mentale, ce livre est une mine d'or de conseils, d'exercices et de citations inspirationnelles créés par des experts.