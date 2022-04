"A maintes reprises, pendant la guerre, en sortant d'un long sommeil sans rêves ou d'un repos à chaqueminute rompu, il lui était arrivé de s'éveiller hors du présent, dépouillé de son passé le plus récent, rendu à l'enfance, - rendu à Léa". La fin de la guerre 1914-1918 n'annonce pas de réjouissances pour Chéri. Démobilisé, il peine à vivre au présent. Il se désintéresse de l'amour de sa femme, et la fascination qu'il entretient dans ses souvenirs pour son ancienne maîtresse Léa disparaît lorsqu'il la revoit vieillie. La reconnaissant à peine, il perçoit dans son visage le reflet de sa propre déchéance. Explorant les souvenirs de moments passés qui ne reviendront jamais, Chéri entame une longue descente aux enfers. La Fin de Chéri témoigne avant tout des ravages de la guerre sur les hommes. Au cours du récit, Colette laisse la parole à Chéri qui exprime une profonde solitude et un immense désespoir.