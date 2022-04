Les grands initiés. Esquisse de l'histoire secrète des religions

Esquisse secrète de l'Histoire des religions " L'âme est la clef de l'Univers. " Edouard Schuré Rama, Krishna, Hermès, Moïse, Orphée, Pythagore, Platon, Jésus... Chacun d'entre eux représente l'une des grandes religions qui ont contribué à la constitution de l'humanité. Aucun n'a laissé un écrit, seulement des disciples, des rites d'initiation et une légende. Edouard Schuré esquisse l'histoire secrète des religions. De l'initiation brahmanique aux mystères de l'Egypte, de la mission du Christ au du mythe d'Orphée, c'est à un voyage dans la tradition ésotérique la plus reculée que Edouard Schuré nous convie, là où science et religion se réconcilient à jamais. Cet ouvrage est paru en 1889 et est aujourd'hui encore considéré comme la bible de l'ésotérisme.