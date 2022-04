Si la vie te donne des citrons, fais-en une tarte meringuée

On ne peut pas tout maîtriser dans la vie, mais on peut en choisir le goût Dans la vie, Clémence a tout pour être heureuse : un mari qui réussit, un fils adorable de 17 ans et un travail d'assistante dont elle connaît tous les rouages. Un si bel équilibre vaut bien quelques concessions. Alors, avec le temps, Clémence a appris à arrondir les angles. Son petit monde s'effondre le jour où son mari la quitte pour une femme plus jeune. Cerise sur le clafoutis, il lui annonce qu'il reste dans leur appartement tant que celui-ci ne sera pas vendu ! Clémence va devoir choisir : désespérer ou reprendre sa vie en main. Cette épreuve pourrait bien être l'occasion d'une revanche...