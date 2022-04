Une passion universelle, un amour singulier Rien ne prédestinait Elodie et Sara à se rencontrer. A Paris, Elodie mène une vie à cent à l'heure jusqu'au jour où elle plaque tout pour trouver refuge chez sa grand-mère, dans le centre de la France. Là, elle prend ses marques, se reconnecte à elle-même et fait la rencontre de Sara, une trentenaire à la vie bien rangée sur le point de se marier. Un soir, alors que Sara n'avait jamais ressenti le moindre désir pour une femme, elle lui confie avoir envie d'elle. Une fois, comme ça. Juste une fois pour essayer... A propos de l'autrice ELODIE GARNIER est née en 1987. Juste une fois pour essayer est son premier roman. " A la fois bouleversante, prenante et haletante, cette histoire [... ] nous happe tout au long de la lecture. Par sa plume simple et fluide, l'autrice exprime la passion d'un amour qui peut engendrer une immense douleur. " Elle. fr