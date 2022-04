Le langage philosophique engage le sujet pensant, le langage poétique fait appel à sa sensibilité. "Trois petites lignes de philosophie" joue avec les deux pour méditer, retrouver des principes immémoriaux, sourire... Toute la philosophe de l'humanité tient, d'après nos calculs, en trois mille ouvrages de trois cents pages. Igor Quézel-Perron, en amateur non-spécialiste, évoque l'amour de la sagesse, parce qu'il s'agit bien de cela, en trois lignes. Suite à un travail de recherche, de redécouverte, chaque haïku ou tercet, dont la forme permet d'associer l'exigence d'écriture à la concision de la réflexion, s'appuie sur la pensée d'un philosophe. C'est un ouvrage sans prétention, mais documenté. C'est un ouvrage rigoureux et parfois fantasque... Les trois premières parties "Etonnements et absurdités" , "Philosophie du quotidien" et "Croyances et religions" jouent avec les concepts. La dernière partie est plus didactique.