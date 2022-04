Jura. Edition 2022

Envie d'une destination authentique ? Territoire sauvage et préservé, le Jura offre de multiples possibilités. Fier de ses traditions, il vous invite à découvrir son patrimoine régional comme la collégiale Notre-Dame de Dole ou la Grande Saline de Salins-les-Bains, à vous initier à ses savoir-faire au musée du jouet ou à la Maison de la Vache qui rit©, par exemple. Les amoureux de nature ne manqueront pas de randonner dans ses belles reculées comme à Baume-les-Messieurs ou de profiter de la fraîcheur des nombreux lacs entre Champagnole et Clairvaux-les-Lacs. Enfin, les gourmands seront ravis de goûter au meilleur de sa gastronomie dans ses vignobles, ses fruitières et ses belles tables. Ce carnet de voyage est là pour vous guider tout au long de votre séjour.