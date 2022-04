"Crois-moi, il se peut que je cesse d'exister à cause de ton absence, puisque je t'aime". Renée regarde l'amour comme une aventure légère et agréable, quoiqu'un peu douloureuse parfois. Comme une parenthèse, jamais comme une entrave. Mais elle rencontre Jean et, bien vite, elle sent le poids de cet homme peser sur son coeur. Elle résiste, tente de préserver sa liberté. Mais doit-elle lutter ? Ne doit-elle pas accepter de se plier à ce nouvel amour, si différent de tous les autres ? A-t-elle seulement le choix ? Journal intime de la métamorphose d'une femme qui apprend à accepter sa dépendance vis-à-vis de son amant, L'Entrave est l'un des romans les plus touchants de Colette.