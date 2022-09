Le roman vrai de Gorbatchev

Glorifié en Occident pour avoir mis fin à la guerre froide et libéré le monde du communisme, Gorbatchev est aujourd'hui haï par les Russes, qui le rendent responsable de toutes leurs difficultés. Alors, qui est-il ? Un réformateur visionnaire qui permit la chute du mur de Berlin ? Ou un idéaliste qui voulut détruire le système totalitaire, quitte à trahir les intérêts de son propre pays ? Fruit d'archives et de témoignages inédits, voici une enquête sur l'une des plus grandes figures du XX ? siècle et les personnages qui ont gravité autour de lui, de son épouse Raïssa à Alexandre Yakovlev, l'architecte de la perestroïka, en passant par son fantasque rival Boris Eltsine. Vladimir Fédorovski, acteur et témoin privilégié de cette page de l'histoire, nous raconte les manipulations, les victoires et les échecs d'un homme au psychisme impénétrable, qui a changé la face du monde.