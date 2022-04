L'argent et l'abdondance. Écoute ton corps

Après son best-seller Ecoute ton corps, qui a permis à des millions de personnes d'améliorer leur qualité de vie, Lise Bourbeau, pionnière du développement personnel, a donné des conférences, animé des ateliers dans le monde entier, et elle a reçu de nombreux courriers de lecteurs. Dans ce nouvel opus, elle répond à toutes les questions que vous pouvez vous poser au sujet de l'argent et de l'abondance dans votre vie. D'où vient la peur de manquer d'argent ? - Comment éviter le surendettement et la faillite ? - Qu'est-ce qui empêche l'abondance ? - Est-ce qu'il vaut mieux être dispendieux ou proche de ses sous ? - Comment ne plus manquer d'argent à chaque fin de mois ? - Pourquoi est-ce que mes amis me demandent toujours de l'argent ?