Champagne. Edition 2022

Le champagne est connu et apprécié dans le monde entier. A l'origine de ce vin effervescent, un terroir unique composé d'un relief en côteaux, d'un sous-sol particulier et de conditions climatiques parfois rudes. Ce carnet de voyage vous invite à partir à la découverte de toutes les richesses qui composent cette région viticole. A votre rythme, suivez la route du champagne, pousser la porte des caves et échangez avec les vignerons, des grands noms aux plus confidentiels. De Reims, ville des Sacres, à Epernay, capitale du champagne, en passant par Bar-sur-Aube, Colombey-les-Deux-Eglises et Troyes, ne manquez aucun des trésors du patrimoine local.