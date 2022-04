Écoute ton corps. La sensualité et la sexualité

Après son best-seller Ecoute ton corps, qui a permis à des millions de personnes d'améliorer leur qualité de vie, Lise Bourbeau, pionnière du développement personnel, a donné des conférences, animé des ateliers dans le monde entier, et elle a reçu de nombreux courriers de lecteurs. Dans ce nouvel opus, elle répond à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la sexualité et la sensualité, et vous propose, sans tabous ni fausses pudeurs, des outils pratiques et concrets pour vivre une sexualité libre et épanouissante. - Comment exprimer son amour sans crainte ? - Comment dépasser la peur de la sexualité ? - Comment atteindre l'orgasme ? - Est-ce que le point G est relié à un chakra ? - Comment distinguer le désir de l'amour ?