Le manuel indispensable pour apprendre à tirer les cartes et lire son avenir Arrivés au xive siècle en Europe, les jeux de cartes ont été très vite connu d'autres utilisations que le simple jeu de société. Les diseurs de bonne aventure s'en sont emparés. La cartomancie était née ! Savez-vous qu'avec un jeu de 32 cartes, comprenant dans les quatre couleurs, les figures (Roi, Dame, Valet) et les cartes numérotées de 7 à 10, ainsi que l'As, vous pouvez prédire votre avenir ? Dans cet ouvrage, l'auteur explique la signification des cartes. Par exemple, le roi de carreau symbolise l'autorité tandis que l'As de coeur représente le foyer mais aussi l'amour. Cet ouvrage est destiné aux débutants en cartomancie. Que vous choisissiez le tirage en croix, le tirage des 7 piliers ou celui de la carte fétiche, nul doute que vous aurez toutes les cartes en mains pour lire et interpréter votre avenir ou celui de vos proches...