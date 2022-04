Derrière la porte du café des chats

Pas besoin d'avoir sept ou neuf vies, il suffit d'être heureux dans celle-ci ! A l'aube de ses quarante ans, Nagore a le sentiment que sa vie est un fiasco. Elle vient de rompre avec son copain, de quitter son boulot à Londres et de retourner vivre à Barcelone, où elle doit tout reconstruire de zéro. Le seul travail qu'on lui propose est serveuse dans un bar à chats, le Neko Café, or elle déteste les chats ! N'est-ce pas le sort qui s'acharne ainsi sur Nagore ? Lorsqu'elle pousse la porte du café des chats et qu'elle entrevoit non pas un, ni deux, mais sept félins, Nagore s'attend à vivre un nouveau désastre. Mais c'est sans compter sur la malice et le pouvoir de ces chats, au caractère bien trempé. Et si cette expérience était pour Nagore l'occasion de se confronter à ses peurs et à ses blocages ? A mesure qu'elle côtoie ses nouveaux " amis ", elle découvre sept maîtres de vie prêts à lui délivrer une part de leur sagesse, à lui enseigner comment s'accepter, relativiser, garder l'esprit ouvert et, qui sait, retrouver le chemin du bonheur !