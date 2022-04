Le Cri de l'aurore

Isey et Thanh ont tout pour être heureux : il est professeur à l'université, elle attend leur premier enfant. Mais l'avenir du couple s'assombrit lorsque des soldats font irruption et emprisonnent Thanh, accusé de haute trahison et de participation à des activités visant à renverser l'Etat royal. Il risque la peine de mort. Persuadée de son innocence, et parce que l'amour est plus fort que tout, Isey n'envisage pas d'autre solution que d'organiser l'évasion de son mari. Prête à tous les sacrifices, notamment après la naissance de sa fille, Isey trouvera-t-elle le moyen de rendre la liberté au père de son enfant ? C'est le grand roman d'un amour contrarié que nous donne à lire Hoai Huong Nguyen, dans une prose rythmée par la cadence des lettres et portée par une poésie omniprésente qui sait donner aux choses simples le parfum de la vie. Page des libraires. Un récit tendu jusqu'à son dénouement, qui ne nous déçoit pas. Un livre, un jour. Un délicieux roman épistolaire. Vosges Matin.