Les Minions Tome 6 : Mini Boss Kabuki !

Les Minions, petits, tout jaunes et amateurs de bananes à la solde de Gru, le super-vilain de la saga "Moi, moche et méchant", sont devenus un véritable phénomène, au point que le premier film qui leur était consacré en 2015 a détrôné leur maître au box-office. Ils sont désormais aussi des stars en bande dessinée et reviennent à l'écran avec "Les Minions" 2, "L'Ascension de Gru", un titre en clin d'oeil au dernier "Star Wars"intitulé "L'Ascension de Skywalker". Ce nouvel album qui accompagne la sortie du film "Les Minions 2" en France reviendra sur l'enfance et les origines du petit Gru ainsi que sur les circonstances de son irrésistible ascension. De quoi peut-être lever le mystère sur le rôle joué par les petits sbires jaunes au service du super-vilain...