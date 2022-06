Les Minions Tome 5 : Sporta Bikini

Petits, tout jaunes et amateurs de bananes, les minions sont devenus un véritable phénomène depuis la sortie des films "Moi, moche et méchant". Stars contemporaines de l'humour absurde et rois de la gaffe, après avoir voyagé dans le temps et l'espace, ils quittent leur vaisseau et leur labo pour faire un peu d'exercice et réinventer le sport en musclant surtout les zygomatiques. Car s'ils font preuve d'une énergie débordante, ils ne sont pas prêts de rafler les médailles...