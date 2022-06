Les gestes avant... les formes. Mes premiers graphismes sonores

Les petites mains suivent du bout du doigt les grands graphismes en creux : points, formes géométriques simples, chiffres, lignes brisées les formes prémices de l'écriture dotées un guidage sonore ! Si le doigt sort du chemin, la musique s'arrête... Il faut alors recommencer le geste depuis le début, sur le point vert de départ. Un livre à destination des petits - avant ou dès l'entrée en maternelle -, pour s'approprier les contraintes de l'écrit, maîtriser ses habilités graphiques (posture corporelle globale, contrôle de la main, concentration...) et s'auto-corriger... de façon ludique ! Dans un univers de drôles de petits animaux attachants, des exercices d'entraînements illustrés sont proposés avant de se lancer dans chaque grand geste sonore : "suis les sauts de l'ourson du bout du doigt". Le livre d'exploration du geste avant l'écriture des chiffres et diverses formes et la tenue d'un crayon !