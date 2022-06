La Quête de l'oiseau du temps - Avant la Quête Tome 7 : Folle Graine

Le chevalier Bragon, accompagné de Kryll et Bulrog, arrive enfin à Thâ, au pays d'Akbar. Bragon craint que Mara ne la repousse après l'acte tragique, le meurtre du père de Mara alors que son esprit était possédé et manipulé. Mais Mara lui pardonne et lui apprend qu'elle a découvert dans le grimoire des Dieux une très ancienne magie reliée au symbole de l'ordre du signe. Cette magie permettrait de se protéger du dieu Ramor et de ses adeptes. Mais pour cela, il faut se rendre dans un archipel où pousse une graine mystérieuse...