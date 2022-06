Vous rêvez de savoir à quoi ressemblent les extraterrestres ? Eh bien moi, je sais, et je vais vous raconter. Tout a commencé le jour où j'ai gagné le concours de dessins de la boîte de céréales. Premier prix ? Le droit de monter à bord du vaisseau de la planète Gluk, tombé à l'eau et repêché l'an dernier. En croyant allumer les toilettes, j'ai déclenché le décollage et je suis partie visiter la mystérieuse planète ...