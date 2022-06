10 Autres Chaises

En 2016, paraissait 10 CHAISES, de Dominique Ehrhard. Ce livre mettait en scène et en volume 10 chaises iconiques du XIXe et du XXe siècle. Véritable exploit de création en animation papier, il a su, au cours des années, trouver son public de curieux et de passionnés et a reçu en 2017 le Grand Prix du jury "La Nuit du livre" . Dans le même format et la même présentation, ce nouveau volume propose de découvrir de nouvelles chaises iconiques du XX ? et XXI ? siècle : Sitzmaschine, Joseph Hoffmann, 1905 / Chaises et table pour jeu d'échec, Alexander Rodtchenko, 1925 / Fauteuil Barcelona, Lilly Rich & Mies van der Rohe, 1929 Chaise Wishbone CH-24, Hans Wegner, 1949 / Chaise Fourmi, Arne Jacobsen, 1952 / Chaises Capitello Ionico et Sole, Piero Fornasetti, 1955 / Heart Cone Chair, Werner Panton, 1958 / Chaise longue Arc, Pascal Mourgue, 1938 / Chaise N°543 - Broadway, Gaetano Pesce, 1992 / Chaise Vegetal, Erwen & Ronan Bouroullec, 2008.