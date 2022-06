Cap moderne. Eileen Gray, Le Corbusier, des architectes en bord de mer

Lieu mythique en bord de Méditerranée, avec vue sur la baie de Roquebrune, le site de cap Moderne offre un parfait exemple d'architecture d'avant-garde : la villa "E-1027" conçue par Eileen Gray, designer irlandaise et son compagnon Jean Badovici, et achevée en 1929. Au fil du temps, au milieu des jardins, s'y ajoutera le restaurant "l'Etoile de mer" de Thomas Rebutato, plombier couvreur niçois, un cabanon construit par Le Corbusier pour sa femme Yvonne et lui-même ainsi que ses cinq Unités de camping, pour les vacanciers de passage. Illustré de documents d'archives et de photographies inédites de François Delebecque, accompagné d'un texte vivant et concis, ce petit volume raconte la passionnante aventure humaine et architecturale que ce lieu abrita entre la fin des années 1920 et le début des années 1950. Les nombreux rabats à soulever au fil des pages pour découvrir photographies et textes offrent un parcours de lecture ludique, reflétant la diversité des univers merveilleux enclos dans ce petit bout de terre posé sur les rochers. Ce lieu est ouvert aux visites de juin à octobre.