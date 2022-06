Mon voyage à moi

Le nouvel album d'une artiste japonaise incontournable. Des gens du monde entier vont et viennent dans le petit hôtel du héros de cet album. Il aime les rencontrer et beaucoup deviennent même ses amis. Seulement, parfois, quand il s'endort la nuit, le désir de voyager à son tour monte en lui. Il rêve de faire ses bagages et de se déplacer où bon lui semble, d'une ville à l'autre. Il imagine s'arrêter pour rendre visite à des amis et vivre des expériences merveilleuses et inattendues. Aujourd'hui, tous ont besoin de lui à son hôtel, mais un jour, il en est certain, il explorera le monde...