Mes premières chansons d'ABBA

Un livre sonore avec le mythique groupe ABBA ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. Les petits vont danser sur leurs premières chansons du mythique groupe ABBA ! On retrouve au fil des pages : " Waterloo " ; " Chiquitita " ; " Take a chance on me " ; " Hasta manana " ; " Mamma mia " ; " Ring ring ". Les illustrations nous entraînent dans l'univers gai et coloré de ce groupe incontournable.