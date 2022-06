Rien ne sert de m'aimer

La vie d'Elsa a bien changé depuis son enfance. Plus jeune, elle n'avait peur de rien, et défiait quiconque se mettait en travers de son chemin, ou de celui de ses amis. Mais depuis, quelque chose s'est cassé. Elsa est angoissée, tourmentée par des visions nocturnes qu'elle ne comprend pas. Enfermée dans une vie monotone, elle comble sa peur de l'abandon en se jetant à corps perdu dans une relation passionnelle néfaste avec Joshua, un homme marié qui la mène en bateau. Autour d'elle gravitent Vany, son amie et amante, Jim son frère en plein divorce, ses parents Jacques et Josy acculés par les dettes et rongés par "le" secret, ainsi que "numéro 13", un mystérieux voisin. Elsa le sait, elle doit reprendre sa vie en main. Comprendre pourquoi un homme, un mur, un monstre et un pélican hantent ses cauchemars. Quels liens ont t-ils entres eux, que cherchent ils à lui dire ? Pour avancer Elsa va devoir affronter ses peurs, comprendre ce qu'il s'est passé au pied de ce mur et accepter de sauter à nouveau dans le vide, comme quand elle était petite.