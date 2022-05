Les aventures de Gaspard. Tome 1, Le mélangeur de rêves

La nouvelle série d'histoires - fantastiques - inventées et racontées par Aldebert ! Aldebert, c'est le chanteur français préféré des enfants... et des parents ! Conteur né, Guillaume Aldebert aime mettre en scène les enfants dans les histoires qui se lisent et s'écoutent. Dans cette nouvelle série, on découvre Gaspard qui ne passe pas une nuit sans faire d'horribles cauchemars, mettant en péril l'équilibre de toute sa joyeuse famille. Sa maman lui offre alors un " mélangeur de rêves ", curieux boîtier censé le prémunir des monstres sanguinaires et autres calamités nocturnes.