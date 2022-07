#JeunesseCNL – Comme la vie peut sembler morne quand on a 14 ans ! Ingrid peine à trouver des camarades avec qui partager ses centres d'intérêt et se sent coincée chez elle entre sa mère et son nouveau compagnon insignifiant. Dès lors, c'est dans le monde virtuel qu'elle trouve refuge. Sous le pseudo d'Oiseau de nuit, Ingrid explore différents forums, en quête de nouveaux liens pour trouver sa place dans le monde réel.