Kid Paddle Best Of Tome 1 : Daddy Cool

Le papa de Kid Paddle, c'est le plus cool des daddy ! Ninja warrior ultime, tueur de blorks, caïd badass qui ne se fait jamais avoir : personne n'est plus fun que lui. Du moins dans la tête de son fils... Car dans la réalité, papa est bien plus pépère qu'en mode imaginaire, et suffisamment vieux jeu pour s'horrifier de la plupart des blagues hallucinantes de son fils ! Personnage à la fois tendre, décalé et irrésistible, le papa de Kid Paddle se dévoile dans un best of indispensable !