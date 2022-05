Dans Où es-tu petit crabe ? l'enfant retrouve les trésors de la plage et de la mer sous des flaps en feutrine tout doux. Qui se cache sous le seau de Petit Ours Brun ? Qui est emporté par la vague ? Qui plane derrière le cerf-volant ? Le crabe, le ballon de plage, les mouettes... découvre les petits plaisirs de la plage avec Petit Ours Brun. 6 objets et animaux de la plage à retrouver derrière des volets de feutrine colorée, pour le plaisir et l'émerveillement des tout-petits. Une fabrication arrondie et une feutrine toute douce pour stimuler la motricité fine et les sens des bébés.