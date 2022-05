Brosser le cheval, ramasser les oeufs, pousser une brouette... Dans Petit Ours Brun va à la ferme, l'enfant apprend le quotidien de la ferme à travers six animations. Un premier livre animé pensé pour les tout-petits, avec ne fabrication solide et facile d'utilisation. A travers les animations, il développe sa motricité fine et découvre le monde de la ferme tout en s'amusant. Mon premier livre animé, la collection de livre où les images comme par magie !