Dans Je découvre la mer avec Petit Ours Brun, six scènes à découvrir, avec 40 autocollants à coller dans le texte. La plage, la jetée, les bateaux, le port... 40 mots à placer dans le texte pour découvrir en mots et en images la mer avec Petit Ours Brun. Un livre pour découvrir la mer, avec des autocollants à placer en autonomie par l'enfant.