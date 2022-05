Petit Ours rêve qu'il fait pipi, et quand il se réveille, il est tout mouillé... Oh non ! Petit Ours a fait pipi au lit. Heureusement papa Ours est là pour s'occuper de lui. Petit Ours Brun a fait pipi au lit, un livre pour dédramatiser l'apprentissage de la propreté et ses petits accidents.