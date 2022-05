Tout le monde a très faim aujourd'hui. Ouvre grand la bouche de tous ces gourmands pour leur donner à manger ! Le chien a faim, que va-t-on lui donner à manger ? Un bel os ! " Ouaf Oauf ! Merci ! " répond-il. Le chat aussi a faim, que va-t-on lui donner à manger ? Une belle sardine ! " Miaou Miaou ! Merci ! " répond-il. Et ainsi de suite : on donne à manger une mouche à la grenouille, une carotte au lapin, du miel à l'ourson. Pour nourrir l'animal, il suffit de soulever le flap qui représente sa bouche. Et l'enfant qui a faim pour son gouter, que mange-t-il ? Une belle pomme rouge !