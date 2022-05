Tout autour de moi. J'explore la maison

Partir à la découverte du monde en soulevant des flaps. 5 pièces de la maison à explorer grâce à 15 flaps à soulever pour aller de découvertes en surprises : le salon, la cuisine, l'entrée, la salle de bain et la chambre à coucher. - Répondre à l'envie des tout-petits dans leur phase d'exploration sensorielle : des illustrations riches et un point de vue à hauteur d'enfants - Stimuler la motricité fine grâce à des animations simples et solides. - Développer le langage : entre 18 et 24 mois, l'enfant apprend entre 8 et 10 nouveaux mots par jour, c'est " l'explosion du vocabulaire " - Un format solide et adapté aux petites mains Avec des illustrations foisonnantes pour développer le sens de l'observation. Une fabrication écologique : FSC, encre végétale, Europe