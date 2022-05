Tcheetos. Le stagiaire de la rédac'

Tcheetos est embauché comme stagiaire dans la rédaction d'un magazine pour adolescents. Sa mission ? Répondre aux questions que se posent ses pairs. Et elles sont diverses et variées ! Pourquoi mange-t-on avec une fourchette ? Faut-il être meilleur ami avec un garçon avant de sortir avec lui ? Y a quoi dans le surimi ? Qui a inventé le dab ? Et bien d'autres encore... Si Tcheetos répond souvent à côté de la plaque et a beaucoup de mal à respecter les horaires de bureau, heureusement pour les lecteurs, c'est souvent sa moule de compagnie qui répond avec justesse et précisions à toutes ces interrogations. Au fil de ces 45 gags en une planche, le lecteur est plongé dans l'ambiance de la rédaction et il suit les déboires de Tcheetos, cet adolescent avec son langage bien à lui et son humour décalé.