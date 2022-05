Locke & Key Tome 7

Tous les secrets de Lovecraft n'ont pas encore été révélés... Les deux maîtres du Manoir Keyhouse, Joe Hill et Gabriel Rodriguez, vous invitent à un voyage dans le temps et l'espace, et lèvent le voile sur les mystères qui entourent les clés et la famille Locke. + Un crossover dans l'univers de Sandman ! Star de Netflix depuis la diffusion de son adaptation, Locke & Key est la série indé qui voit les choses en grand !