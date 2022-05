Lefranc Tome 31 : Le scandalor

Assis dans la brasserie Lipp à Paris, Lefranc et Bruno, son directeur éditorial, écoutent le récit de Marlène. Une jeune allemande qui vient de retrouver les récits de guerre de son père. Celui-ci, Karl von Lieds a vu en juin 1940 sa colonne de chars détruites par deux mystérieux avions. Seul survivant de l'attaque, l'officer a été muté sur le front de l'est où il est mort quelques mois plus tard. Aucune enquête n'a rien révélé sur les deux avions. La hiérarchie allemande ayant voulu étouffé l'affaire. Mais maintenant que la jeune femme a découvert les lettres de son père, elle est bien décidée à faire la lumière sur cette affaire.