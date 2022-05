Enigmes à tous les étages. Tome 9, Affaires très spatiales

Douze nouvelles énigmes déjantées et dépaysantes, pour des voyages dans l'espace et dans le temps : 1-La course à la lune 2-Les espions de l'espace 3-Le major Tom ne répond plus 4-Suspicion Spatiale Internationale 5-Mars Vegas Parano 6-Sabotage à la mine Derry 1 7-Le neuvième passager 8-Prisonnier de la planète des plantes 9-Panique à Alpha Creek 10-Mécarnak se détraque 11-Prisonniers du Kraken cosmique 12-Casse au Superspace