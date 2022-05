Voici un livre qui parle de Moi parmi tous les bébés du monde et de nos petits animaux favoris. Bébé Balthazar est une collection de livres issus de la pédagogie de Maria Montessori pour les 0-3 ans. Dès la naissance, lisez ce livre à votre bébé. Il va entendre votre voix, la poésie des mots, et observer votre bouche qui raconte. En grandissant, il va toucher les images, les mots, il voudra tenir, sentir le poids du livre, tourner les pages... Et à 6 mois, il va adorer la surprise que lui réserve le gros Ours brun.