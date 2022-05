Sombre histoire en forêt noire. Tome 2

Les trois neveux, Riri, Fifi et Loulou qu'on ne reconnaît que grâce à la couleur de leur casquette sont curieux, farceurs, malins, espiègles, turbulents et aventuriers. Tout cela en étant exemplaires par ailleurs, ils sont polis, Loulou est premier en chimie... Après avoir adhéré aux Castors Junior les voici embarqués dans une autre organisation. En effet, ils sont nommés ambassadeurs de leur école de Donaldville, ce qui va leur permettre de découvrir le monde et de vivre plein d'aventures effrayantes ! Ici ils troquent le manuel des castors juniors pour une tablette, les conseils de Pascal à distance, les réseaux sociaux ou des tuttos et leurs lampes de poche pour des téléphones portables... . Pour affronter des monstres et créatures fantastiques. Ils ne reculent devant rien ! Leur principale force réside dans leur trio et l'esprit d'équipe qui les anime.