Sermilik. Là où naissent les glaces

Max quitte à 20 ans Marseille pour rejoindre le Groenland. Il a la soixantaine aujourd'hui, et a passé sa vie là-bas. Au début le choc est rude. Max devra abandonner ses réflexes occidentaux qui, dans ce monde sauvage et hostile, peuvent s'avérer mortels... Max poursuivra son adaptation à la vie inuite et, témoin de l'influence occidentale et en tant qu'instituteur, il essaiera d'inculquer à ses élèves les traditions perdues. Simon Hureau décline ici toutes les nuances des glaces dans cette biographie mâtinée d'aventure grâce à ses aquarelles magnifiques.