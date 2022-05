Le petit illustré de l'intimité. Tome 3, Des conceptions, de l'adoption, des familles, de la parentalité, etc.

Les petits illustrés de l'intimité sont les tout premiers livres engagés, inclusifs et sans tabou pour parler aux enfants d'anatomie et d'intimité. Ce troisième tome est construit, comme les deux premiers tomes en deux parties : Une partie anatomique et scientifique (avec de la fécondation, le développement du bébé, la gémellité, les différentes techniques de PMA, la naissance, l'allaitement, l'adoption, le deuil périnatal, etc.) Et une partie plus sociologique (avec les différentes familles, l'education, les droits de l'enfant, etc.) Ainsi qu'un lexique et une page listant les contacts d'associations.