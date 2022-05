Double jeu. Tome 2

Minnie et Daisy poursuivent leurs missions et forment un binôme de choc. Les intrigues sont de plus en plus compliquées et les pièges nombreux. Lors d'une mission, un sosie de Daisy apparaît et sème le trouble alors qu'elles sont sur le point de découvrir une liste de noms d'agents infiltrés. Ou encore, le doute s'installe quand Agent D se retrouve en mission pour arrêter Minnie qui serait devenue un traître.